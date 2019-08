Dalla Spagna: il Barcellona presenterà un’offerta al Psg per Neymar

Il Barcellona torna alla carica per Neymar. Come raccolto da RAC1, questo lunedì 19 agosto, al Camp Nou, si è tenuto un incontro tra i vertici del club blaugrana, i quali avrebbero deciso di presentare un’offerta formale al Paris Saint-Germain per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore. Al vertice erano presenti il presidente Josep Maria Bartomeu, il direttore generale Oscar Grau e il team manager Eric Abidal, tutti convinti dell’utilità che il brasiliano potrebbe avere nello scacchiere di Ernesto Valverde.

L’attaccante, come noto, accetterebbe immediatamente la destinazione blaugrana, ma il Psg potrebbe decidere di privarsi del suo fuoriclasse solamente di fronte a un’offerta faraonica.