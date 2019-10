Dalla Spagna, il Real ha deciso: Bale via a gennaio

Il futuro di Gareth Bale sarà lontano dal Real Madrid. Ad esserne certo è AS, che riporta come la dirigenza madrilena avrebbe già messo in conto la partenza del gallese a gennaio. L’attaccante, infatti, non rientra nei piani del club spagnolo, che già in estate aveva cercato di cederlo. L’ex Tottenham, alla fine, aveva però preferito rimanere a giocarsi le sue carte alla corte di Zinedine Zidane, ma adesso il rapporto tra le due parti, complici anche i ripetuti guai fisici accusati dal giocatore, sarebbe ormai logoro.

Il Real, in queste settimane, potrebbe così mettersi alla ricerca di acquirenti per Bale, con il Manchester United che, nelle ultime ore, si sarebbe tirato indietro.