Dalla Spagna: James Rodriguez resterà al Real Madrid

Doccia fredda per il Napoli e Carlo Ancelotti: James Rodriguez, obiettivo di mercato numero uno del club azzurro, resterà al Real Madrid. Questo almeno quanto riportato da El Chiringuito, secondo il quale, dopo il grave infortunio di Marco Asensio, il club spagnolo avrebbe deciso di non privarsi del colombiano per non ritrovarsi troppo sguarnito in quel ruolo. Tramontata quindi anche la pista Atletico Madrid, con i Colchoneros che, nei giorni scorsi, avevano fatto un serio tentativo per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, reduce dall’esperienza in prestito al Bayern Monaco.

Una notizia che costringerà il Napoli a trovare soluzioni alternative sul mercato, con il sogno svanito proprio quando sembrava ad un passo.