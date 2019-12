Dalla Spagna: James Rodriguez rimarrà al Real Madrid

Sarà ancora al Real Madrid il futuro di James Rodriguez. Il colombiano, tornato ai blancos in estate dopo il prestito biennale al Bayern Monaco, ha avuto una prima parte di stagione tormentata a causa di alcuni problemi fisici, ma, quando ha avuto la possibilità di scendere in campo, ha offerto un rendimento che ha soddisfatto lo staff madrileno. Tanto che il tecnico Zinedine Zidane, secondo quanto raccolto raccolto da AS, sarebbe pronto a puntare sul fantasista per la seconda parte della stagione, togliendolo così dal mercato.

James Rodriguez, la scorsa estate, sembrava ad un passo dal Napoli, prima che il Real decidesse di puntare nuovamente su di lui.

