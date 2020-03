Dalla Spagna: Kroos, possibile addio al Real Madrid

Momento non semplice per il Real Madrid, reduce dalla sconfitta con il Real Betis che gli ha fatto perdere il comando della classifica. Tra i giocatori finiti sul banco degli imputati c’è anche Toni Kroos, accusato di non aver tenuto un rendimento all’altezza delle aspettative. Tanto che, come riporta il Mundo Deportivo, il tedesco potrebbe presto lasciare la capitale spagnola.

CONTRASTI – Il suo rapporto con il tecnico Zinedine Zidane sarebbe infatti divenuto tutt’altro che idilliaco, con il francese ormai pronto a privarsi del giocatore.