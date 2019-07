Dalla Spagna, lite Zidane-Modric a causa di…Bale

Indiscrezioni clamorose da Madrid, dove Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, avrebbe avuto un pesante diverbio con il tecnico Zinedine Zidane. Il motivo? La questione di mercato relativa a Gareth Bale.

Il gallese è in procinto di dire addio, specie dopo il benservito ricevuto dall’allenatore francese. L’infortunio di Asensio, però, potrebbe cambiare le carte in tavola, compreo il destino dell’ex Tottenham. Ecco perché, secondo quanto riporta Don Balon, il Pallone d’Oro croato abbia avuto una vivace discussione con il tecnico che proprio non vuole sentir parlare più di Bale nella sua squadra. Il classe ’89 sembra essere in ottima forma ma le voci di mercato lo vogliono lontano dal Real Madrid. Incredibilmente, dopo il ko di Asensio, però le cose potrebbero cambiare e Modric sposa in pieno questa causa.

La palla, ora , passa ai vertici del Real Madrid, anche se la parola del tecnico pare, alla fine, prevalere sulla questione.