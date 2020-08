Dalla Spagna, Messi a Koeman: “Più fuori che dentro il progetto Barcellona”

Leo Messi sembra davvero vicino a lasciare il Barcellona. Il divorzio inimmaginabile fino a qualche settimana fa pare improvvisamente più vicino alla realtà. La Pulce argentina, infatti, non si riconoscerebbe nel progetto tecnico che sta prendendo corpo. Secondo quanto riportato da Rac1, il fuoriclasse avrebbe incontrato il nuovo allenatore Ronald Koeman, facendogli sapere di non essere convinto di continuare con il Barcellona. Una scelta clamorosa e sorprendente.

PRETENDENTI

Del resto, si stanno già mobilitando le pretendenti per Leo. L’Inter è stata accostata al giocatore e sogna il colpo dell’anno. Attenzione anche al Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo, infatti, vorrebbe riavere il suo pupillo in squadra per lanciare l’assalto alla Champions League.