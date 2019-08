Dalla Spagna: Modric rimarrà al Real, sfuma il sogno del Milan

Niente Milan nel futuro di Luka Modric. Il croato, secondo quanto raccolto da AS, rimarrà infatti al Real Madrid anche nella prossima stagione. Vengono così a spegnersi le voci che volevano il centrocampista in rossonero nella prossima stagione, così come quelle che vedevano il giocatore inserito in un’operazione con il Paris Saint-Germain per arrivare a Neymar.

Il Pallone d’Oro dello scorso anno è ancora ritenuto un elemento indispensabile sia dal tecnico Zinedine Zidane sia dalla dirigenza delle merengues, con Modric che, da parte sua, è ben felice di continuare il suo percorso con la maglia madrilena, iniziato nella lontana estate del 2012, quando venne prelevato dal Tottenham.