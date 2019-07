Dalla Spagna, nuova puntata nel caso Bale: salta l’amichevole perché non sta bene, ma viene avvistato a giocare a golf…

Nuova puntata nella telenovela legata a Gareth Bale. Il gallese del Real Madrid, che non rientra nei piani del tecnico Zinedine Zidane, ha saltato l’ultima amichevole dei blancos contro il Tottenham in quanto non si sentiva bene. Sarebbero stati gli stessi dottori del club a consigliare al giocatore di restare a casa, ma lui, a casa, non vi è restato.

Come raccolto da El Confidencial, Bale è stato infatti avvistato a giocare a golf mentre i suoi compagni di squadra erano impegnati nel match con gli Spurs. I particolare, il calciatore è stato immortalato nel campo del Santander Group City alla buca 14 alle ore 20. Segno che era là già da tempo…