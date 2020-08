Dalla Spagna: Pochettino in pole. Primo incontro con il Barcellona

Tutto pronto in casa Barcellona. Dopo lo schiacciante 8-2 rimediato contro il Bayern Monaco in Champions League, la rivoluzione inizia a prendere corpo. La prima testa a saltare sarà sicuramente quella del tecnico Quique Setien. L’ex Betis Siviglia non si è dimesso, ma verrà esonerato nelle prossime ore per far posto a un nuovo allenatore.

INCONTRO

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Catalunya Radio, sono stati avviati i primi contatti tra il Barcellona e Mauricio Pochettino. Il presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu avrebbe deciso di puntare sull’ex tecnico di Espanyol e Tottenham. L’argentino aveva da sempre dichiarato di non voler allenare il Barça, ma sembra aver cambiato idea e ora il suo arrivo sembra imminente.