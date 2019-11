Dalla Spagna, Real Madrid: Bale chiede ancora la cessione ma è Zidane a trattenerlo…

Gareth Bale vuole andare via dal Real Madrid. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo che cita Cadena Ser, il gallese è ormai stufo della sua situazione nel club blancos. La richiesta è sempre la stessa dalla scorsa estate: essere ceduto.

Le offerte ci sono, anche molto ricche, soprattutto dalla Cina dove lo Shanghai Shenhua sembra sempre in attesa di lui. Ma come confermano i media spagnoli, per la cessione del gallese adesso c’è un ostacolo non prevedibile fino a poche settimane fa: Zinedine Zidane. Infatti, nonostante il Real Madrid pare essersi rassegnato a perdere Bale, il tecnico, che prima non voleva l’esterno offensivo, adesso ha cambiato idea e punterebbe su di lui per questa stagione. Nonostante i rapporti umani siano ai minimi storici, Zidane punta sulle doti tecniche e le qualità del giocatore e starebbe facendo resistenza per la sua cessione.