Dalla Spagna: Real Madrid, un emissario a Parigi per trattare l’acquisto di Neymar

Il Real Madrid fa sul serio per Neymar. Stando a quanto raccolto da Marca, un emissario del club blancos è stato infatti avvistato nelle ultime ore a Parigi con alcuni funzionari del Paris Saint-Germain per trattare l’acquisto del fuoriclasse brasiliano. Un primo approccio diretto che, nelle intenzioni delle merengues, dovrebbe poi portare nel giro di pochi giorni al compimento l’affare, con i madrileni certi di poter contare sulla complicità del Psg, con il quale il contatto sarebbe continuo.

L’operazione non sarebbe però di facile riuscita, con la società francese che per far partire il proprio attaccante chiederebbe un’ingente cifra.