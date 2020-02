Dalla Spagna: Real, Zidane a rischio. Decisive le prossime due gare

Momento delicato in casa Real Madrid. Il solo punto conquistato nelle ultime due giornate di campionato hanno fatto scivolare i blancos al secondo posto in classifica, scavalcati dai rivali del Barcellona. Un calo di rendimento che, come riporta fichajes.net, avrebbe messo in discussione la posizione del tecnico Zinedine Zidane, che si giocherebbe tutto nelle prossime due gare.

DOPPIO BIG MATCH – Le merengues, nel giro di cinque giorni, ospiteranno al Bernabeu prima il Manchester City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e poi il Barcellona nell’atteso Clasico. In caso di ulteriori passaggi a vuoto, il destino del francese sarebbe segnato.