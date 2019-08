Dalla Spagna: scoppia il caso Rakitic al Barcellona. La Juventus si avvicina

E’ esploso il caso Rakitic al Barcellona. A riportarlo è AS, che sottolinea come il centrocampista croato, in queste prime due giornate di Liga, sia rimasto in panchina senza collezionare neanche un minuto di gioco. Una situazione mai vissuta dal giocatore in tutti questi anni con la maglia blaugrana, che testimonierebbe la volontà del club di cederlo entro la conclusione della sessione estiva di calciomercato.

Rakitic, sul quale nelle scorse settimane aveva concentrato le proprie attenzioni l’Inter di Antonio Conte, sarebbe seguito con estremo interesse dalla Juventus, che vorrebbe cercare di portare a termine uno scambio con Emre Can, non più inamovibile nei progetti bianconeri. Le prossime ore, in tal senso, potrebbero già essere decisive.