Dalla Spagna, Sergio Ramos potrebbe disputare oggi il suo ultimo Clasico

Real Madrid-Barcellona, Clasico di Spagna. Una gara diversa dalle altre de La Liga, una sfida speciale che in questa stagione può valere anche il titolo. Un match che potrebbe anche essere l’ultimo per uno che per anni è stato assoluto protagonista: il difensore blancos Sergio Ramos.

Il dubbio arriva dalla Spagna, dove Sport nella sua versione online si pone una domanda: “Sarà l’ultimo Clasico di Sergio Ramos?”. Il punto interrogativo del periodico spagnolo è lecito e, come sottolineato dallo stesso quotidiano, infatti, per il capitano del Real Madrid potrebbe davvero essere l’ultima illustrissima sfida contro il Barcellona. Il contratto del centrale è in scadenza nel 2021 e senza rinnovo, Ramos potrebbe anche pensare di andare via la prossima estate. Nessun accordo con il patron Florentino Perez e come in passato potrebbero esserci degli incontri, anche poco amichevoli tra i due in cui il difensore potrebbe minacciare l’addio. Ecco perché i dubbi di Sport sono più che leciti. Sicuramente, però, questa sera Sergio Ramos vorrà dare il suo solito contributo e vincere quello che potrebbe essere il suo ultimo Clasico.