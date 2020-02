Dalla Spagna: Sergio Ramos, si complica il rinnovo con il Real Madrid

Potrebbe presto concludersi il matrimonio tra Sergio Ramos e il Real Madrid. Il difensore spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2021 e, secondo quanto raccolto da AS, non ha ancora ricevuto dal club alcuna chiamata per un prolungamento. La dirigenza pare infatti non avere alcuna fretta nel prendere in esame la questione e, al momento, vi sarebbero anche idee divergenti con il giocatore.

RINNOVO – Sergio Ramos vorrebbe un prolungamento di due anni, mentre il club, per i calciatori con più di 32 anni di età, è solita rinnovare solamente stagione per stagione.

