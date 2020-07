Dalla Spagna, Setien verso l’addio: Messi indica al Barcellona il sostituto

La debacle del Barcellona nella Liga ha fatto rumore. I catalani sembravano in grado di arrivare alla vittoria del campionato dopo il controsorpasso al Real Madrid poco prima della sosta per l’emergenza Coronavirus. Dal rientro, i blaugrana hanno perso ben 9 punti dai rivali, lasciando trionfare i Blancos con un turno d’anticipo. Inevitabilmente sorgono le prime polemiche e il futuro dell’allenatore Quique Setien sembra ormai segnato.

CONSIGLIO

Dal resto, secondo quanto riportato da Don Balon, Leo Messi avrebbe già trovato la soluzione. La Pulce non ha esitato a mostrare una certa insofferenza per gli scarsi risultati ottenuti con Setien e avrebbe indicato il sostituto. Si tratta di Laurent Blanc, un tecnico di grande esperienza, capace di guidare la Francia dopo il traumatico finale dell’esperienza di Raymond Domenech e il Paris Saint-Germain. Non allena dal 2013, ma, secondo Messi, avrebbe comunque il carisma ideale per guidare un top club come il Barcellona.