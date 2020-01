Dalla Spagna sicuri: il Barcellona ha contattato Xavi per sostituire immediatamente Valverde

Nonostante le voci che vogliono Ernesto Valverde saldamente sulla panchina del Barcellona fino al termine della stagione, c’è chi, dalla Spagna, è sicuro del contrario e, anzi, avrebbe anche il nome del prossimo allenatore blaugrana.

Secondo l’emittente catalana RAC1, il Barcellona si troverebbe già a Doha per convincere Xavi ad accettare la panchina della sua vecchia società. L’ex centrocampista spagnolo allena l’Al-SAdd, la sua prima squadra in assoluto da tecnico ma potrebbe presto tornare in Catalogna. Secondo quanto si apprende, il club blaugrana ha inviato il direttore sportivo Eric Abidal e il CEO Oscar Grau per parlare con il tecnico. Sarà proprio il francese, compagno di Xavi per diverse stagioni al Barcellona, a provare a convincerlo.

Fatale per Valverde il ko in Supercoppa contro l’Atletico Madrid.

SUAREZ DIFENDE VALVERDE