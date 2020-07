Dalla Spagna sicuri, Setien-Barcellona ai titoli di coda: esonerato se…

Non si sente particolarmente in bilico. Anzi, i rumors sul possibile esonero gli sembrano normali e accentuati dai risultati che non arrivano. Ma Quique Setien potrebbe essere arrivato al punto di non ritorno. Il tecnico del Barcellona non può più sbagliare altrimenti è fuori.

Setien: esonerato se perde

“Vietato sbagliare”, questo il messaggio che la dirigenza blaugrana avrebbe dato a Setien per le prossime gare di Liga dove il Barcellona è chiamato a vincere e sperare in un passo falso del Real Madrid, adesso a +4 in classifica. Secondo quanto riferito da As Quique Setien è all’ultima spiaggia e se non dovesse vincere la prossima partita, quella contro il Villarreal, potrebbe essere esonerato. Nessuno sconto per l’allenatore che ha ricevuto l’ultimatum dai vertici societari. In caso di mancato successo nella partita di questa sera sarà, quasi certamente, addio.

