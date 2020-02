Dalla Spagna sicuri, Zidane-Bale ancora problemi: il tecnico insoddisfatto degli allenamenti del gallese

Potrebbero esserci ancora grane in casa Real Madrid. Dalla Spagna, in modo particolare Marca, sono sicuri: Zidane e Gareth Bale sono di nuovo ai ferri corti. Apparentemente, Bale avrebbe saltato le ultime gare dei blancos per problemi fisici ma a quanto si apprende, il gallese sarebbe stato escluso per gli incontri con Saragozza, Atlético e Real Sociedad per una precisa decisione dell’allenatore.

Zidane sarebbe insoddisfatto del modo di allenarsi di Bale che non fa nulla per smentire le voci di ulteriori problemi. Anzi. Il giocatore avrebbe nuovamente lasciato lo stadio prima del fischio finale della gara contro la Real Sociedad in Coppa del Re. Quinto episodio simile in questa stagione.