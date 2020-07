Dalla Spagna sono sicuri: Griezmann alla Juventus nel 2021

Antoine Griezmann nel 2021 sarà un giocatore della Juventus. Con questa indiscrezione Don Balòn rilancia il futuro dell’attaccante francese, ormai quasi separato in casa col club blaugrana.

LE CONDIZIONI PER L’ARRIVO

L’idea di giocare con Cristiano Ronaldo stuzzica e non poco l’attaccante ex Atletico Madrid. Ma anche nel caso in cui il portoghese dovesse lasciare Torino, sembra che non ci siano problemi in merito all’arrivo di Griezmann. La Juventus prima dovrà liberarsi di giocatori importanti per tesserare il Nazionale francese, in modo da alleggerire un monte ingaggi già abbastanza impegnato con l’attuale rosa. Così sono in cantiere le partenze di almeno uno tra Higuain, Douglas Costa e Rabiot, necessarie per preparare il terreno per l’acquisto del giocatore blaugrana.

QUESTIONE INGAGGIO

La questione ingaggio non è affatto semplice da risolvere. In Spagna Griezmann guadagna 18 milioni di euro a stagione, con delle particolari clausole contrattuali che gli permettono di raggiungere persino 23 milioni di euro nel corso del quinto anno. La Juventus difficilmente potrà farsi carico di uno stipendio di questo tipo, a meno che non dovesse sapientemente operare in uscita con delle plusvalenze importanti, liberando degli spazi per l’acquisizione del forte attaccante catalano. Griezmann e la Juventus sembrano destinati a sposarsi nel 2021, se non dovessero subentrare difficoltà.