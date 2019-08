Dalla Spagna, Zidane fa fuori anche Jovic: il serbo verso l’addio

Luka Jovic non ha convinto Zinedine Zidane che starebbe pensando di farlo fuori dal suo Real Madrid. Dalla Spagna, in particolare Don Balon, sono sicuri: il serbo non rientra nei piani del tecnico francese.

Dopo soli due mesi dall’acquisto per 60 milioni di euro più bonus, il Real Madrid sarebbe già intenzionato a scaricare Luka Jovic. L’ex attaccante dell’Eintracht non avrebbe convinto Zidane e adesso i blancos starebbero cercando una sistemazione per lui per farlo giocare con costanza, cosa che, evidentemente, a Madrid sarebbe difficile.

Jovic è stato il primo grande colpo della rivoluzione estiva del Real Madrid, ma dopo pochi mesi sembra essere già un flop. I media spagnoli e anche quelli serbi, seppur smentiti dalla società madrilena, sono sicuri che l’attaccante non possa neppure fare la riserva di Benzema e che il suo essere ancora troppo acerbo rischia di comprometterne la carriera. La soluzione ideale è il prestito. Al suo posto Zidane vorrebbe Christian Stuani del Girona.