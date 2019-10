Dalla Spagna, Zidane in bilico: Allegri tra i papabili sostituti

Il futuro di Zinedine Zidane è in bilico. La sconfitta contro il Maiorca, che ha fatto scivolare il Real Madrid al secondo posto in Liga, ha certificato un inizio di stagione non semplice per i blancos, che in Champions League hanno raccolto appena un punto nelle prime due gare. Ecco così che il presidente Florentino Perez, in caso di ulteriori risultati negativi, starebbe pensando ad un clamoroso ribaltone sulla panchina.

I NOMI – Secondo quanto raccolto da El Mundo, sono due i principali candidati a prendere il posto di Zidane. Il primo è José Mourinho, che ha già guidato le merengues dal 2010 al 2013, il secondo è Massimiliano Allegri, attualmente libero dopo l’addio dato alla Juventus al termine della scorsa stagione.