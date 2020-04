Dall’Argentina: Messi-Barcellona, tira aria di crisi. Divorzio possibile?

Il sodalizio tra Leo Messi e il Barcellona è di lunga data. I Blaugrana scoprirono la Pulce in Argentina e gli permisero di esordire nel calcio professionistico, venendo ripagati da gol e trionfi in serie. Tuttavia il matrimonio sembra giunto ai titoli di coda. Lo riporta il Clarin. Il quotidiano argentino è convinto che il fuoriclasse di Rosario non abbia gradito la richiesta del club di ridurre drasticamente gli stipendi, creando un fronte contrario alla dirigenza insieme a Gerard Piqué. In questo modo si sarebbe creato un duro strappo che potrebbe alimenare il divorzio nel 2023.

FUTURO – Diverse le opzioni per il futuro di Messi. Il suo nome è stato accostato all’Inter, ma restano vive le ipotesi Stati Uniti e Messico. Non si esclude anche un clamoroso ritorno in Argentina per giocare nel Newell’s Old Boys, squadra della sua città natale.