Dall’Inghilterra, Koeman ha scelto: vuole un big del Liverpool

La Premier League 2020/2021 del Liverpool è ricominciata con una vittoria 4-3 sul neo promosso Leeds United. Gli uomini di Klopp hanno faticato un po’ a battere la formazione del Loco Bielsa, ma alla fine i campioni in carica hanno portato a casa i 3 punti.

KOEMAN VUOLE SALAH

Momo Salah è stato sicuramente il protagonista della sfida con una tripletta che ha indirizzato la partita nel verso giusto per i suoi. La prestazione dell’egiziano fa ben sperare Klopp per la stagione che aspetta i Reds, ma le voci di mercato sono piombate sul club inglese. In particolare un’indiscrezione raccolta dal The Sun che parla di un tentativo del Barcellona per l’ex Roma che potrebbe concretizzarsi a breve. Il quotidiano inglese fa fede ad una dichiarazione di un amico di Ronald Koeman che vorrebbe il giocatore per il suo nuovo attacco blaugrana. Ad ora l’operazione sembra impossibile. Il Liverpool ha ufficialmente iniziato la sua stagione e vuole concluderla con Salah in campo.