Dall’Inghilterra, Zidane rischia: il Real pensa ad un ritorno clamoroso

La rifondazione del Real Madrid si sta rivelando più lunga e complicata del previsto. Tra risultati altalenanti e prestazioni poco convincenti, Zinedine Zidane rischia di trovarsi sulla graticola molto presto. Ne è convinto il Daily Mail che apre anche ad uno scenario clamoroso: il ritorno in Blanco di José Mourinho. Lo Special One aveva raccontato di aver vissuto anni meravigliosi a Madrid. Dichiarazioni sufficienti per essere interpretate come un messaggio a Florentino Perez. Così il ritorno diventerebbe possibile qualora le incertezze della squadra di Zidane dovessero proseguire. Tra poco inizia la Champions. Un ulteriore banco di prova per valutare la solidità del progetto tecnico delle Merengues.