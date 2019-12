Dall’Olanda: Valverde non voleva De Jong al Barcellona

E’ stato uno dei grandi colpi di mercato messi a segno dal Barcellona, con i blaugrana che hanno battuto una fitta concorrenza. Stiamo parlando di Frenkie de Jong, prelevato dall’Ajax per una cifra di 75 milioni di euro più altri 11 di variabili. Un’operazione fortemente voluta dal club spagnolo, ma non dal suo tecnico Ernesto Valverde.

RETROSCENA – Il retroscena è stato svelato dal quotidiano olandese De Telegraaf, che riporta come l’allenatore del Barcellona non avesse dato il proprio benestare all’affare, anzi. Valverde, infatti, non riteneva De Jong il profilo giusto da inserire all’interno della propria rosa, anche se oggi, probabilmente, si è ricreduto, visto l’ampio spazio concesso al centrocampista.

