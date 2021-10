Dani Alves gioca il Clasico: “Il Barcellona può vincere. E quei 5-0 e 2-6…”

L'ex blaugrana pronto a godersi la sfida di Liga contro il Blancos

Redazione ITASportPress

Aria di casa in quel di Barcellona ma soprattutto ricordi molto dolci per Dani Alves, storico calciatore brasiliano con un passato anche in Italia alla Juventus. L'esterno, al momento svincolato, ha fatto visita al club catalano a margine del weekend che vedrà la squadra sfidare il Real Madrid per il Clasico di Liga. Una partita che lo stesso classe 1983 ha vissuto più volte nella sua carriera e della quale ha bellissimi ricordi.

CHE SFIDE! - "C'è sempre grandissima attesa quando arriva il Clasico. La partita la senti già tutta la settimana, sono due storiche avversarie che si affrontano e le sensazioni sono sempre buone", ha detto Dani Alves a Barca TV. "Ho vissuto tante cose contro il Real Madrid e spero che quelle sensazioni continuino a essere buone. Spero che si aggiungano gioie per questo club". E proprio sui ricordi: "Il 5-0 al Camp Nou (2010) e il 2-6 al Bernabeu (2009) sono stati magici per come sono andati e per come abbiamo giocato le due partite. Eravamo una squadra semplice che ha fatto le cose più facili in modo perfetto. Si giocava per far divertire la gente".

ATTUALITA' - Dal passato al presente con Dani Alves che ha buone sensazioni per il Barcellona: "Il Barça è molto del Barça, nel senso dei tifosi. Speriamo che diano ai loro fan una grande vittoria. Non possiamo perdere la speranza perché il Barça è sempre il Barça e dobbiamo affrontare le sfide con fiducia. Nonostante in questo momento siamo in transizione e in un processo di ritorno al vertice", ha detto il brasiliano parlando come un giocatore blaugrana.

E chissà che questa intervista e questa visita non possano essere un riavvicinamento al Barcellona del quale, già da qualche settimana, si parla...