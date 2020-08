David Silva e la Real Sociedad: “Ho scelto un club che funziona”

Per alcune settimane i tifosi della Lazio hanno sognato l’arrivo di David Silva dal Manchester City. Dopo tante voci sembrava che ormai l’affare tra il club capitolino e il giocatore fosse chiuso, ma inaspettatamente lo spagnolo ha scelto la Real Sociedad.

PARLA DAVID SILVA

La scelta del fantasista ha mandato su tutte le furie Igli Tare che ha rilasciato parole dure nei suoi confronti. Nel frattempo l’ex City si è presentato ai suoi tifosi con alcune dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club: “Sono molto contento di far parte di questo club. Spero che possiamo fare grandi cose insieme, vincere titoli e festeggiare insieme. Avevo tante offerte, ma ho deciso per la Real Sociedad perché è un club che funziona bene e il loro stile di gioco coincide con il mio. Conosco San Sebastian, da quando giocavo a Eibar, è un posto bellissimo e tranquillo. La mia famiglia ha giocato un ruolo importante in questa decisione”.