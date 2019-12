De Jong chiama De Ligt: “Può venire a Barcellona in breve tempo…”

La nuova esperienza con la maglia della Juventus non sta procedendo al meglio per Matthijs de Ligt, che nelle ultime settimane ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Maurizio Sarri. Il difensore olandese, acquistato in estate dall’Ajax, ha avuto qualche difficoltà di adattamento al campionato italiano, tanto che si vocifera già di una sua cessione, magari a quel Barcellona che già lo aveva cercato in passato. A chiamare in Spagna il suo connazionale, attraverso le colonne del De Telegraaf, ci ha pensato il centrocampista blaugrana Frenkie De Jong.

DE LIGT – “De Ligt può venire a giocare nel Barcellona in breve tempo. Il fatto che si andato in Italia non cambia la possibilità che in futuro, nel giro di pochi anni, possa venire al Barça”.

DE LIGT: “NON MI PENTO DI AVER SCELTO LA JUVENTUS”