De Jong confessa: “Offerte da PSG e City, ma l’amore del Barça mi ha convinto”

Il suo trasferimento dall’Ajax è stato uno dei colpi più importanti dell’estate del Barcellona. Eppure Frenkie De Jong è stato vicino anche ad altri club. Lo ha ammesso lo stesso centrocampista olandese a El Periodico: “Se non fossi passato al Barcellona, ​​è difficile per me dirlo adesso, avrei scelto PSG o Manchester City. Non è bello dire di essere motivati ​​dal denaro. Il denaro non mi interessa, non è mai stato un argomento di discussione durante le riunioni in cui ero presente. Erano affari del mio agente. La mia scelta di Barcellona è stata dettata dal fatto che era il club a mostrarmi più amore. La prima volta in cui ho sentito parlare del Barça? Era il 2018. Il mio agente mi ha chiamato dicendomi: “Il Barcellona è interessato a te, parliamo con loro”. Ascoltare qualcosa del genere ti rende orgoglioso e lusingato”.