Del Bosque, stoccata a Real e Barcellona: “Nessuno si lamenti del VAR”

Non si placano le polemiche sull’uso del VAR in Spagna, specialmente nella settimana seguente il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, terminato 0-0. A difesa dell’utilizzo della tecnologia si è schierata una voce autorevole, quella dell’ex Ct della Spagna, Vicente Del Bosque. Il vincitore del Mondiale 2010 e dell’Europeo 2012 ha espresso il suo parere a Radio Marca:”Nessuno si deve lamentare del VAR, anche perché tutti siamo un giorno favoriti e un altro danneggiati dalla tecnologia. In particolar modo le big di Spagna devono zittirsi e dare l’esempio a tutte le altre squadre su come comportarsi nei confronti degli arbitri”.