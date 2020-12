Derby di Madrid, parla Vinicius: “La prima volta i Colchoneros mi fecero 20 falli e provarono a mordermi…”

Tempo di Derby a Madrid. Il Real e l’Atletico si sfidano oggi per la super sfida che può già valere, in caso di successo dei Colchoneros, una buona fetta di Liga. I blancos sono chiamati alla rimonta in classifica con la squadra di Zidane che segue distanziata di sei punti quella di Diego Pablo Simeone. A parlare della gara ai microfoni di Marca è stato Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, e grande protagonista in passato.

Vinicius: “Al primo derby 20 falli e provarono a mordermi”

Parlando nelle ore di vigilia della sfida, Vinicius ha ricordato il suo primo derby di Madrid: “Pensavo che ci sarebbe stata una vera e pulita rivalità tra le due grandi squadre, ma i giocatori dell’Atletico Madrid mi hanno fermato scorrettamente più di 20 volte. Tanti falli e mi hanno anche cercato di mordere“, ha raccontato l’attaccante. “In quel momento, praticamente non me ne sono accorto, ma poi, rivedendo il video e i replay, mi sono accorto che hanno cercato di mordermi. Da quando sono arrivato al Real Madrid, non ho mai perso contro l’Atlético. Spero che questa tendenza continui”.