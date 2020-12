Derby maledetto per l’Atletico Madrid: il Real vince 2-0 e si avvicina in classifica

La Liga non ha ancora un padrone: l’Atletico Madrid non riesce a spiccare il volo. Un destino troppe volte verificatosi nella recente storia dei Colchoneros hanno perso l’attimo giusto per scrivere la storia. Il rimpianto per un’occasione sfumata emerge anche stavolta e deriva dalla sconfitta contro gli acerrimi rivali del Real Madrid. I Blancos realizzano un doppio colpo: vincono il derby e fermano la capolista, dimezzando il distacco e portandosi a sole tre lunghezze.

LA GARA

Simeone punta sulla solidità difensiva: due soli gol concessi finora in campionato. Tuttavia il Real mette subito una marcia superiore: al 10′ Benzema colpisce violentemente un legno e cinque minuti dopo si sblocca l’incontro. Sul corner di Kroos, Casemiro vola più in alto di tutti e batte Oblak con un preciso colpo di testa. I Colchoneros faticano a reagire e si fanno vedere solo nella ripresa con Lemar che spreca da buona posizione colpendo l’esterno della rete. Il Real ringrazia e chiude i conti con una buona dose di fortuna: tiro di Carvajal sul palo, palla sulla schiena di Oblak e quindi in gol. Gara conclusa e Liga più aperta che mai.