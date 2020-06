Difensore e goleador, Sergio Ramos vicino ad un grande record

Sergio Ramos durante la sua carriera ha sempre diviso i tifosi. Da un lato c’è chi critica spesso il suo ‘gioco sporco’ e le sue entrate al limite e dall’altro c’è chi invece lo reputa uno dei difensori più forti della storia del calcio. Le due cose si possono tranquillamente unire perché Sergio Ramos con i suoi 94 gol in carriera si è preso con diritto un posto tra i migliori centrali di sempre. La stagione 2019/2020 vede inoltre lo spagnolo molto vicino ad un record importante.

Sergio Ramos da top ten

Secondo quanto ha ricordato AS questa è la stagione più prolifica del giocatore che a 34 anni è ancora in grado di spostare gli equilibri della sua squadra. Grazie alla sontuosa punizione segnata contro il Mallorca, il capitano del Blanco è salito a quota 8 reti in campionato. Nella sua carriera non è mai riuscito a raggiungere tali cifre e con 7 giornate ancora da giocare, la top ten dei marcatori di questa stagione è ad un passo. All’ex Siviglia mancano solo due gol per raggiungere Messi e Suarez scavalcando così Griezmann, fermo anche lui a 8.