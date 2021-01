Disastro Atletico in Copa del Rey: eliminato da una squadra di terza serie

In Spagna sembra essere l’anno buono per immaginare un cambio al vertice. Infatti, complice la crisi del Barcellona e la partenza con il freno a mano del Real, è l’Atletico Madrid a comandare in Liga. Tuttavia le cose non vanno allo stesso modo nelle coppe. Dopo gli stenti della Champions, i Colchoneros hanno rimediato una clamorosa figuraccia in Copa del Rey.

SORPRESA

Il colpo di scena è arrivato grazie al Cornellà, capace di imporsi per 1-0 contro l’Atletico. Dettaglio non trascurabile: la formazione milita in Segunda Division B, la terza serie del calcio spagnolo. Per ironia della sorte, a castigare i madrileni ci ha pensato Adrian Jimenez, prodotto delle giovanili dei Colchoneros.