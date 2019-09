Doppio colpo Atletico: vittoria e leadership. Costa e Felix in gol

Gongola Diego Simeone. Il suo Atletico Madrid coglie una vittoria importantissima nel sesto turno di campionato. I Colchoneros si impongono sul campo del Maiorca. Decisive le reti di Diego Costa e Joao Felix. Un gol per tempo per piegare la resistenza dei padroni di casa. L’attaccante spagnolo sblocca la gara al 27′ con un preciso colpo di testa, mentre il fuoriclasse portoghese si gira in un fazzoletto di avversari e trova il gol grazie anche alla deviazione di un avversario. Con questa vittoria l’Atletico Madrid va in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Athletic Bilbao, in attesa della risposta del Real Madrid.