Drenthe svela: “A Madrid tante tentazioni. Robinho aveva la discoteca a casa”

Era considerato un predestinato, ma la carriera sportiva non ha riservato a Royston Drenthe le soddisfazioni che il suo talento lasciava intendere. Al Real Madrid non è riuscito a incidere e nemmeno l’avventura all’Everton è stata positiva. L’esterno olandese, però, è tornato ad analizzare la sua carriera rivelando anche aneddoti curiosi riportati da Marca. In primis Drenthe ha spiegato cosa non ha funzionato secondo il suo punto di vista: “I problemi sono iniziati con Mourinho, che è quello che mi ha fatto lasciare il Real Madrid. Il giorno in cui il mercato si chiude, mi chiama e dice che devo andare. Ho avuto meno di 24 ore per scegliere una squadra!”.

TENTAZIONI – Nella capitale spagnola Drenthe ha anche dovuto fare i conti con uno stile di vita davvero particolare: “Madrid è una città molto bella, molti ristoranti, molte feste, ragazze molto belle. E tu sei un giovane giocatore del Madrid. Di fronte hai molte tentazioni. Ho fatto amicizia con Robinho appena sono arrivato. A volte andavo a casa sua, il seminterrato era diventato una discoteca”.

SORPRESA – Nei suoi racconti, Drenthe fa anche riferimento a una curiosa sorpresa: “Ero con un amico al casinò, ci si avvicinano due ragazze molto belle. Siamo andati in un hotel e ci siamo trovati benissimo. Alla fine è arrivato il problema: ci hanno chiesto 1000 euro ciascuno, non avevo idea di dover pagare”.