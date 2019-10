Dugarry: “Griezmann? A Barcellona ci sono sempre stati dei clan, ma saprà imporsi”

L’esperienza di Antoine Griezmann al Barcellona non è iniziata nel migliore dei modi. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid, nelle prime uscite in maglia blaugrana, ha infatti faticato a lasciare il segno. Del francese, ai microfoni di RMC Sport, ha parlato il connazionale Christophe Dugarry, ex centravanti laureatosi campione del mondo nel 1998.

ADATTAMENTO – “Il suo adattamento tattico può essere complicato, ma il suo talento risulterà redditizio. Il Barcellona ha bisogno di Griezmann: tutti si renderanno conto che questo ragazzo ha qualità. Griezmann aiuterà la squadra a raggiungere i propri obiettivi, deve soltanto rimanere tranquillo e concentrato. Arrivare a Barcellona non è mai facile, è un club dove ci sono sempre stati dei clan”.