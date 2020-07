Dugarry tuona contro Setien: “Incompetente, non sa come far giocare il Barça”

In casa Barcellona la situazione è sempre più tesa. La stagione 2019/2020 si è rivelata una delle più complicate a livello ambientale con quella che sembra essere sempre di più una rottura tra la rosa, staff e dirigenza. I due pareggi conquistati contro Celta Vigo e Atletico Madrid rischiano di compromettere la corsa al titolo. Il Real Madrid infatti contro il Getafe avrà l’opportunità di conquistare la terza vittoria di fila e mettere quattro punti tra sé e i blaugrana.

Dugarry: “Setien incompetente”

Il pareggio contro l’Atletico Madrid ha scatenato le polemiche dei tifosi blaugrana soprattutto per la gestione dei cambi da parte di Quique Setien. Il tecnico del Barcellona non solo ha escluso Griezmann dalla formazione titolare, ma lo ha fatto subentrare solamente nei minuti di recupero della ripresa. Un gesto che non è piaciuto nemmeno al padre del giocatore che ha criticato l’allenatore spagnolo. Ad inveire contro Setien ci ha pensato anche un ex blaugrana e campione del Mondo con la Francia nel 1998:Christophe Dugarry. Intervistato da Rmc il francese ha parlato così dell’allenatore del Barcellona: “Questo allenatore non ha spessore. È bravo, ma non a questi livelli. Non sa quali cambi fare. Ha cambiato Sergio Busquets all’85esimo con Ansu Fati e ha inserito Griezmann solamente al novantesimo. Non è in grado di far giocare questa squadra, è un incompetente“.