Elche preso in giro per la rosa ristretta: risposta autoironica sui social e “il grande annuncio”

La neopromossa in Liga Elche fa discutere. Il motivo è l’assenza totale di mercato, almeno fino ad oggi. Sui social, parte dei tifosi spagnoli, sia fan della squadra che rivali, hanno fatto molta ironia sulla rosa ristretta del club che conta poco più di una decina di elementi di cui ben 4 sono portieri.

La società, che evidentemente sa bene di trovarsi in una situazione non facile, ha deciso di prenderla col sorriso e di fare autoironia. In che modo? Con un filmato a sorpresa…

Elche, ironia social e annuncio

La società spagnola ha creato un filmato davvero molto divertente in cui ha raccolto le varie prese in giro ricevute nelle ultime settimane. Mercato fermo, tweet e foto ironiche e tanto altro. Un filmato ricco dei cosidetti “meme” che, però, si conclude in modo inaspettato.

Infatti, con alcuni istanti di attesa, arriva un messaggio: “Breaking news: ci sono due annunci in arrivo”. Cosa avrà voluto dire l’Elche? Forse sono in arrivo due nuovi colpi. Uno di questi potrebbe essere colombiano dato che poco dopo la società ha diffuso un filmato con un caffè colombiano. Staremo a vedere…