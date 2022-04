Elche-Real Sociedad: Isak segna su rigore ma poi viene ammonito e il gol annullato

Curioso caso in Liga per un rigore assegnato, realizzato ma poi... annullato

Episodio davvero bizzarro in Spagna nel match di Liga tra Elche-Real Sociedad . Gli ospiti sono riusciti a vincere per 1-2 ma a far parlare è stato un calcio di rigore inizialmente assegnato e realizzato dall'attaccante Isak . Diciamo inizialmente perché dopo la rete, il direttore di gara ha deciso di annullare il gol e di ammonire il rigorista.

EPISODIO - All'Estadio Manuel Martinez Valero succede davvero di tutto: gol ed episodio insoliti come quello che al 19esimo del primo tempo vede protagonista la squadra ospite. Sorloth viene atterrato in area di rigore e dopo un check del VAR, l'arbitro Cuadra decide di assegnare il penalty. Dal dischetto va Alexander Isak che prende la rincorsa, si ferma e calcia spiazzando Badia. Gol ma... rete annulla. Il direttore di gara, infatti, decide di fermare tutto e di annullare il gol. Il motivo? L'irregolarità del tiro dal dischetto in quanto la finta eseguita dal giocatore è parsa eccessiva. In effetti Isak non solo ha rallentato la sua rincorsa ma si è praticamente piantato sul dischetto aspettando il movimento del portiere rivale. Oltre al gol annullato, per il calciatore svedese è arrivata anche l'ammonizione.