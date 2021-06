Emery allenatore vincente e patron: il tecnico acquista un club di Division B

Il tecnico è reduce dalla vittoria del Villarreal contro il Manchester United in Europa League

E' passata più di una settimana da quando Unai Emery tornava a sollevare l'amata Europa League. Con il successo del suo Villarreal contro il Manchester United, il tecnico spagnolo diventava il più vincente nella storia di questa competizione, arrivando a quota quattro centri. I primi tre sono arrivati con il Siviglia, dominando in lungo e in largo dal 2014 al 2016. In pochi potevano immaginare che, oltre a essere un grande allenatore di successo, Emery fosse anche un imprenditore e il patron di una squadra.