Entra in contatto con un positivo al Covid-19: Jovic in quarantena

Torna a far paura l’incubo Coronavirus in casa Real Madrid. La formazione in testa alla classifica nella Liga dovrà fare a meno di Luka Jovic. L’attaccante serbo dovrà osservare un periodo di isolamento a scopo preventivo, dal momento che nei giorni scorsi è stato a contatto con un amico risultato poi positivo al Covid-19. Dunque il bomber ex Eintracht Francoforte non potrà dare il suo contributo alla causa nelle prossime uscite.

PRECAUZIONE

La decisione è stata presa unicamente per precauzione, in modo da evitare che il possibile contagio si allargasse ad altri componenti del Real Madrid. Al momento Jovic sta bene: si è sottoposto al tampone che ha dato esito negativo. Lo riporta El Chiringuito TV. Il giocatore si sottoporrà a nuovi controlli nei prossimi giorni, con la speranza di poter tornare presto sul terreno di gioco.