Esame Suarez, il colonnello della Gdf: “La Juventus non è indagata, per ora”

Arrivano altri aggiornamenti riguardo al ‘caso Suarez’. Dopo le intercettazioni della Gdf riguardo all’esame di italiano svolto dal calciatore, ecco che a parlare è il colonnello delle Fiamme Gialle Selvaggio Sarri.

LA JUVENTUS NON È INDAGATA

Sarri ha voluto precisare il ruolo della Juventus in questa vicenda: “L’esame di italiano di Luis Suarez è stato organizzato dalla Juventus, ma non c’è stata alcuna pressione esterna per l’ottenimento da parte del Pistolero del certificato B1. L’indagine è nata per caso, come la maggior parte di queste. Siamo partiti, a febbraio 2020, a fare accertamenti sull’Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti. Ci siamo trovati in questa situazione in cui è stato chiesto, da parte di una squadra di Serie A, di far svolgere l’esame a Suarez. La Juventus era intenzionata a tesserare il giocatore e l’Università era disponibile nel far sostenere l’esame. I problemi sono sorti quando ci siamo trovati di fronte ad una persona che non aveva alcuna conoscenza dell’italiano. Formalmente è stato conseguito con un livello di conoscenza intermedio, ma abbiamo scoperto fosse tutto predeterminato. Non c’è stata alcuna pressione esterna, è stata iniziativa di chi lavora all’Università di Perugia che si sono lasciati ammaliare da un personaggio del genere. La Juventus non è indagata, attualmente, ma vediamo cosa emergerà“. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo.