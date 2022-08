Espanyol-Rayo Vallecano, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per la seconda giornata de LaLiga.

In campo la Liga questa sera con ben due match validi per la seconda giornata. Toccherà anche a Espanyol-Rayo Vallecano darsi battaglia a partire dalle ore 20. Una gara che si annuncia molto interessante.

La partita tra Espanyol-Rayo Vallecano è valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma venerdì 19 agosto 2022 alle 20:00. Tutte le partite del campionato spagnolo sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le Smart Tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.