Eto’o coccola Messi: “È come un figlio, lo amo. Il Barcellona non deve privarsi di lui”

Non potevano mancare le parole di un calciatore che il Barcellona l’ha vissuto a pieno, regalando emozioni e trionfi al popolo blaugrana. Samuel Eto’o, tramite il portale TycSports, ha commentato la triste involuzione del club catalano, dove non ha risparmiato dichiarazioni al miele per l’ex compagno Leo Messi, al centro delle polemiche nelle ultime ore.

LE PAROLE DI ETO’O

Su Messi: “Il Barcellona gode della fortuna di avere in rosa il miglior giocatore di sempre, in caso di cessione sarà difficile trovare un giocatore simile. Considero Messi come mio figlio, desidero le cose più belle per lui, lo amo tanto. Il club deve fare in modo che Lionel finisca la carriera in blaugrana”.

Su Koeman: “È uno che conosce l’ambiente, se il Barcellona sceglierà di affidarsi a lui bisognerà fidarsi. Credo che prima o poi sulla panchina blaugrana arriverà Xavi, diversi ex Barcellona diventeranno bravi tecnici, penso a Gabriel Milito in particolare”.