Eto’o: “Hazard è quasi come Messi. Spero non sia al 100% quando sfiderà il Barcellona…”

Samuel Eto’o ha scritto pagine importantissime della storia di diversi club, ma in modo particolare di Barcellona e Inter. L’ex attaccante del Camerun è rimasto molto legato a la Liga e ai colori blaugrana tanto da commentare spesso alcuni temi caldi che riguardano l’ex club e il campionato spagnolo.

Intervistato da Radio Marca durante El Partidazo Eto’o si è soffermato sul passaggio di Eden Hazard dal Chelsea – altra sua ex squadra -, al Real Madrid rivale di sempre dei blaugrana. Parole di elogio per il calciatore belga, ma anche una battuta da vero tifoso del Barcellona: “Credo che Hazard sia quasi al livello di Messi. Sicuramente deve vincere il Pallone d’Oro. Abbiamo giocato insieme al Chelsea e gli dicevamo sempre che quello che stava facendo era poco rispetto alle sue potenzialità. La Spagna scoprirà uno dei migliori giocatori del mondo”. Però, prima di vederlo al massimo, Eto’o commenta: “Spero che quando giocherà contro il Barcellona non sia al 100% della sua forma…”. Un pensiero, infine, anche sul possibile ritorno di Neymar in blaugrana: “Se tornerà ‘a casa’, sarà un bene per lui e per il progetto blaugrana”, ha concluso Eto’o.