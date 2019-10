Ex Barcellona provoca: “Con il VAR avremmo battuto il Real”

Nonostante qualche polemica, il Var sta contribuendo in maniera significativa a limitare il numero di errori commessi dagli arbitri. E c’è chi rimpiange la mancanza di un simile strumento al tempo in cui calcava il terreno di gioco. E’ il caso di José Vicente Sánchez, ex giocatore del Barcellona tra il 1975 ed il 1986. Secondo il suo punto di vista, il club blaugrana avrebbe potuto vincere un campionato contro il Real Madrid se avesse disposto del Var. Queste le sue parole a Radio Marca: Se ci fosse stato il Var ai nostri tempi, sono sicuro che il Barça avrebbe conquistato un altro campionato. Non vi è dubbio che siamo stati battuti in modo diverso dal Real Madrid“. Una stoccata agli acerrimi nemici.