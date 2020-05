Fabregas replica a Courtois: “Liga? In caso di stop definitivo giusto che il titolo vada al Barcellona…”

Stanno facendo discutere in Spagna le dichiarazioni rilasciate dal portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, secondo il quale un’eventuale assegnazione del titolo al Barcellona in caso di stop definitivo alla Liga non sarebbe una soluzione corretta. A replicare al belga, durante il programma TVE Studio Stadium, è intervenuto l’ex centrocampista dei blaugrana Cesc Fabregas, attualmente in forza al Monaco.

VINCITORE – “Ognuno difende i propri interessi, ma se la Liga dovesse fermarsi come accaduto in Francia con la Ligue 1, sarebbe giusto che il Barcellona venisse dichiarato vincitore. Non ci fermiamo per nostra volontà, ma solamente perché costretti di fronte ad una causa di forza maggiore”.